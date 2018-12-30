30.12.2018, 12:22
Названы лучшие сериалы 2018 года
ИА «Ореанда-Новости». Сайт Metacritic – агрегатор, который собирает отзывы о телевизионных шоу, составил рейтинг из 20 лучших сериалов уходящего года.
Первую строчку занял итальянский сериал «Моя гениальная подруга», исполнительным продюсером которого выступил Паоло Соррентино, сообщает «Лента.ру». Сериал основан на одноименной книге Элены Ферранте. Действие первого сезона сериала разворачивается в Неаполе 1950-х годов. Зрителям рассказывают о дружбе главной героини Элены с дочерью сапожника Лилой.
Второе место занял сериал «Барри». Это чёрная комедия, в которой рассказывается о киллере-неудачнике. Он неожиданно увлёкся актерским мастерством и задумался о смене профессии. В главной роли снялся Билл Хейдер, который получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».
Замыкает тройку лучших сериалов этого года – шоу «Убивая Еву», сценарий к которому написала Фиби Уоллер-Бридж — актриса, известная по фильмам «Железная леди» и «Прощай, Кристофер Робин». Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу Вилланель.
Четвёртую строчку заняла лента «В свободном улете» — это шоу на тему современной американской медиасреды. В топ-5 также попал сериал «Возвращение домой», главную роль в котором сыграла Джулия Робертс.
В десятку лучших также попали «Соболезную вашей утрате», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».
Ранее Роскомнадзор назвал самые популярные у интернет-пиратов фильмы, то есть те, которые распространяли чаще всего. Так, в этом году самым популярным «пиратским» фильмом стал «Собибор» режиссёра Константина Хабенского. Его копии были заблокированы или удалены с 538 сайтов. В рейтинг самых воруемых фильмов также попало кино «За гранью реальности». Этот фильм пытались показать на 415 страницах. У числе любимчиков у «пиратов» также оказался фильм «Гоголь:Вий», его удалили с 413 интернет-страниц.
Первую строчку занял итальянский сериал «Моя гениальная подруга», исполнительным продюсером которого выступил Паоло Соррентино, сообщает «Лента.ру». Сериал основан на одноименной книге Элены Ферранте. Действие первого сезона сериала разворачивается в Неаполе 1950-х годов. Зрителям рассказывают о дружбе главной героини Элены с дочерью сапожника Лилой.
Второе место занял сериал «Барри». Это чёрная комедия, в которой рассказывается о киллере-неудачнике. Он неожиданно увлёкся актерским мастерством и задумался о смене профессии. В главной роли снялся Билл Хейдер, который получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».
Замыкает тройку лучших сериалов этого года – шоу «Убивая Еву», сценарий к которому написала Фиби Уоллер-Бридж — актриса, известная по фильмам «Железная леди» и «Прощай, Кристофер Робин». Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу Вилланель.
Четвёртую строчку заняла лента «В свободном улете» — это шоу на тему современной американской медиасреды. В топ-5 также попал сериал «Возвращение домой», главную роль в котором сыграла Джулия Робертс.
В десятку лучших также попали «Соболезную вашей утрате», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».
Ранее Роскомнадзор назвал самые популярные у интернет-пиратов фильмы, то есть те, которые распространяли чаще всего. Так, в этом году самым популярным «пиратским» фильмом стал «Собибор» режиссёра Константина Хабенского. Его копии были заблокированы или удалены с 538 сайтов. В рейтинг самых воруемых фильмов также попало кино «За гранью реальности». Этот фильм пытались показать на 415 страницах. У числе любимчиков у «пиратов» также оказался фильм «Гоголь:Вий», его удалили с 413 интернет-страниц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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