Первую строчку занял итальянский сериал «Моя гениальная подруга», исполнительным продюсером которого выступил Паоло Соррентино, сообщает «Лента.ру». Сериал основан на одноименной книге Элены Ферранте. Действие первого сезона сериала разворачивается в Неаполе 1950-х годов. Зрителям рассказывают о дружбе главной героини Элены с дочерью сапожника Лилой.В главной роли снялся Билл Хейдер, который получил награду «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».Замыкает тройку лучших сериалов этого года – шоу «Убивая Еву», сценарий к которому написала Фиби Уоллер-Бридж — актриса, известная по фильмам «Железная леди» и «Прощай, Кристофер Робин». Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса об аналитике MI5 Еве Поластри, ведущей охоту на наемную убийцу Вилланель.Четвёртую строчку заняла лента «В свободном улете» — это шоу на тему современной американской медиасреды. В топ-5 также попал сериал «Возвращение домой», главную роль в котором сыграла Джулия Робертс.. Его копии были заблокированы или удалены с 538 сайтов. В рейтинг самых воруемых фильмов также попало кино «За гранью реальности». Этот фильм пытались показать на 415 страницах. У числе любимчиков у «пиратов» также оказался фильм «Гоголь:Вий», его удалили с 413 интернет-страниц.