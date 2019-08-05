ИА «Ореанда-Новости». В США состоялась ежегодная премия Ассоциации телевизионных критиков – на ней вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения, пишет РИА Новости.



Больше всего наград собрало шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Ему достались награды в области «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».



Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал. А приквел ленты «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», стал главным драматическим проектом.



Жюри также отметило комедийный сериал «Жизни матрешки», получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.