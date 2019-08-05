05.08.2019, 17:36
Названы лучшие сериалы этого года
ИА «Ореанда-Новости». В США состоялась ежегодная премия Ассоциации телевизионных критиков – на ней вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения, пишет РИА Новости.
Больше всего наград собрало шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Ему достались награды в области «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал. А приквел ленты «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», стал главным драматическим проектом.
Жюри также отметило комедийный сериал «Жизни матрешки», получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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