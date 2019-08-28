ИА «Ореанда-Новости» Данные о кино-предпочтениях россиян обнародовал ВЦИОМ.

Как оказалось, на первом месте по популярности у жителей России комедии и фильмы о войне. Комедийные жанры предпочитают 80% опрошенных, военную тематику любят 77%.

Чуть меньший процент респондентов признались, что им нравятся исторические фильмы – 74%. Детективы любят смотреть 64% россиян. Приключенческие ленты предпочитают 66%. Сказки и мультфильмы смотрят 63%, мелодрамы - 60%. Боевики предпочитают 38% респондентов.

Самыми непопулярными жанрами кино у россиян стали триллеры – 28% и эротическое кино – 13%.