ИА «Ореанда-Новости» Номинанты на антипремию «Золотая малина» традиционно были озвучены за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар». В этом году в номинации «Худший актёр года» представлен президент США Дональд Трамп, его жена Мелания также попала в список худших, она номинирована в категории «худшая актриса второго плана».

Американский лидер получил номинацию сразу за два фильма: документальную картину «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11», где он играет самого себя. Первая леди номинирована за фильм «Фаренгейт 9/11».

Вместе с Трампом «Худшим актёром» может стать Джон Траволта («Кодекс Готти»), Брюс Уиллис(«Жажда смерти»), Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон») или Джонни Депп («Шерлок Гномс» озвучка).

В категории «Худшая актриса» в этом году представлены Дженнифер Гарнер («Багровая мята»), Мелисса Маккарти («Игрушки для взрослых» и «Душа компании»), Эмбер Хёрд («Лондонские поля»), Аманда Сейфрид («Клакер») и Хелен Миррен («Винчестер. Дом, который построили призраки»).

Кроме того, Трамп попал также в категорию «Худший экранный дуэт», его номинация звучит как «Дональд Трамп и его неизменная убогость». Самыми плохими дуэтами года стали: любые два актёра или куклы («Игрушки для взрослых»), Джонни Депп и его актерская карьера («Шерлок Гномс»), Уилл Феррелл и Джон Си Райли («Холмс и Ватсон»), Джон Траволта и Келли Престон («Кодекс Готти») .

Голосуют за победителя 900 человек, при этом это может сделать любой желающий, приобретя за определённую плату членство в клубе».По сложившейся традиции победитель антипремии будут объявлены 23 февраля накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар».

Худшим из худших будет вручена пластиковая статуэтка в форме ягоды малины, покрытая золотой краской. В общей сумме приз стоит менее пяти долларов. Премия «Золотая малина» была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном и является пародией на ежегодные церемонии награждения в области киноиндустрии. Премия названа «малиной» так как на американском сленге raspberry не только ягода, но и знак презрения.



