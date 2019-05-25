ИА «Ореанда-Новости» . Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо.Фильм о семье безработных Китэка, они хотят поправить своё финансовое положение за счёт обеспеченной семьи, для чего они устраиваются к нимна работу.

Обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля стала сенегальский режиссёр Мати Диоп за фильм "Атлантика". Премию за лучшую женскую роль получила актриса Эмили Бичем за фильм "Малыш Джо". Награду за лучшую режиссуру получили - Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм "Молодой Ахмед".



Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава".