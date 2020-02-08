ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению информационного издания РИА «Новости», номинантами на получение «Золотой малины» стали мюзикл «Кошки», боевик «Рэмбо. Последняя кровь» и кинокартина «Фанат». Именно эти фильмы сейчас сражаются за звание «худший фильм года».

К удивлению фанатов, фильм «Джокер» также выдвинули на «Золотую малину», однако не за то, что картина провалилась, а за излишнюю жестокость в сценах.

Некоторым актёрам и актрисам также не повезло, поскольку их выдвинули на антипремию как худших исполнителей женских и мужских ролей. Среди них оказались Силвестер Сталоне, Джеймс Франко, Мэттью Макконахи , Джон Траволта, Хилари Дафф, Энн Хэтуэй, Франческа Хэйуорд, Ребел Уилсон.