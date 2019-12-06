ИА «Ореанда-Новости». Сервис IMDB назвал самых популярных актёров и актрис 2019 года.

База данных и сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) опубликовала рейтинг актёров и актрис, которые были самыми популярными в этом году. Рейтинг был составлен при помощи еженедельного чарта, формировавшегося из фактических просмотров страниц актёров на самом сайте.

Первой в списке стала актриса Бри Ларсон, наиболее известная по фильмам «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Обе картины с участием актрисы преодолели отметку в миллиард долларов кассовых сборов.

Далее в рейтинге расположилась Эрин Мориарти. Она сыграла ведущую роль в сериале «Пацаны» (The Boys), который вышел на платформе Amazon Prime. Третье место досталось Эмилии Кларк, известной по «Игре престолов».

В список самых популярных также вошли Наоми Скотт, Дейкр Монтгомери, Захари Леви, Киану Ривз, Марго Робби и Хоакин Феникс.

