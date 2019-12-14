ИА «Ореанда-Новости». С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.



Ролик вышел зимой 2017 года, с того момента он набрал 6,5 миллиардов просмотров.



Кроме того, в перечень самых популярных также попали клипы Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд просмотров), Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров),Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров), PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд просмотров), Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд просмотров), Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд просмотров), Katy Perry «Roar» (2,9 млрд просмотров) и другие.