ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры РФ Владимир Мединский во время лекции на Санкт-Петербургском культурном форуме сообщил, что самые любимые зрителями театр и музей находятся именно в северной столице.

Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2018 года, больше всего посетителей побывало в Мариинском театре и в Петергофе. Об этом заявил глава Минкульта РФ Владимир Мединский 15 ноября, на лекции в ходе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Мариинка стала самым посещаемым театром нашей страны, сообщил Мединский и добавил, что, по подсчётам, Мариинский театр останется наиболее популярным в России: к концу года число его посетителей достигнет примерно 1,6 млн человек.

Всего в Российской Федерации насчитывается 647 театров, из которых 19 - федерального значения. В период с января по октябрь 2018 года в федеральные театры (включая Мариинку) приходили 3,4 млн зрителей. Доходы учреждений составили 7,3 млрд рублей.

Владимир Мединский сообщил и о том, что уже не первый год пальму первенства в количестве гостей удерживает музей Петергоф. С января по октябрь текущего года число любовавшихся его красотами достигло 4,8 млн. За год Петергоф посетили 125 млн россиян и туристов из других стран.

Глава министерства культуры также упомянул о том, что за период 2015 - 2017 год детям не раз предоставлялась возможность бесплатно ходить в музеи - это более 50 млн посещений. Мединский добавил, что таких масштабных программ, которые проводились на государственном уровне, не существовало даже во времена Советского Союза. Он выразил надежду, что в этой программе будут принимать участие и культурные учреждения Санкт-Петербурга.

Наконец, по сведениям Министерства культуры, впервые за 20 лет начал полноценно работать государственный каталог. В нём обозначено более 3,3 тысяч музеев. Количество учтённых экспонатов в госкаталоге увеличилось более чем втрое: в 2015 году это было 4 миллиона предметов, на сегодня - уже 13 миллионов.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, который посещают россияне и гости из 101 страны мира, проходит с 15 по 17 ноября. В рамках форума, тема которого «Культура как стратегический потенциал страны», состоятся деловые и фестивальные мероприятия для россиян и туристов.