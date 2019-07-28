ИА «Ореанда-Новости» В результате проведённого компанией MasterCard исследования россияне попали на девятую строчку в рейтинге наиболее активных заграничных путешественников.

Согласно данным портала «Вести.Экономика», лидерами рейтинга стали туристы из США, Китая и Германии. Что касается наиболее популярных мест для отдыха у россиян, то результаты вполне предсказуемы. На первом месте по числу туристов из России турецкая Анталия, на втором города Паттайе и Пхукете в Таиланде. Замыкает тройку лидеров Тунис.

Специалисты отмечают, что выросла популярность Южной Кореи и Тайваня. Если 10 лет назад туристы ездили туда неохотно, то сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную.