ИА «Ореанда-Новости» Семья автора романа «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера займётся выпуском неопубликованных работ писателя. Об этом рассказал газете Guardian сын писателя Мэтт Сэлинджер. Он сообщил, что начал работать с произведениями своего отца в 2011 году, так как Сэлинджер не публиковал свои произведения на протяжении 50 лет, накопилось много неизвестных текстов. По словам Сэлинджера-младшего, предстоит потратить ещё не один год, чтобы разобраться со всеми произведениями.

«Он был человеком, который писал в течение 50 лет, не публикуясь, так что это много материала», — сказал сын писателя.

Он заявил, что намерен опубликовать работы своего отца в течение10 лет. Также сын писателя признался, что сочинения его отца вызвали у него бурю эмоций при чтении. Мэтт не рассказал, о чём повествуют произведения писателя, но добавил, что чувствует ответственность перед читателями за обнародование этих работ.

Джером Сэлинджер родился в 1919 году в Нью-Йорке, известность и звание американского классика ему принёс единственный роман «Над пропастью во ржи», опубликованный в 1951 году. После этого Сэлинджер больше не публиковался и уединился от мира в своём доме в штате Нью-Гэмпшир. Скончался писатель в 2010 году в возрасте 90 лет.

Кроме того, летом 2019 года ожидается выход двух ранее неопубликованных рассказов Эрнеста Хемингуэя. Об этом ранее сообщал распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис.

Рассказы «Страна индейцев и армия белых» и «Монумент» выйдут, как дополнение к переизданному роману «По ком звонит колокол». Оба произведения были написаны в середине 1950-х годов.

В 1956 году Хемингуэй написал пять рассказов, в которых описал, как работал корреспондентом во время Второй мировой войны. Рассказ из этого цикла «Чёрный осел на перекрестке» был представлен читателям несколько лет назад. Однако пока неизвестно, когда ожидается публикация другого рассказа «Дутая репутация».







