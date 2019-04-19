Героя сериала «Игра престолов», которого играл Джейсон Момоа, убили в 10-й серии первого сезона, но зрители всё равно успели полюбить мужественного предводителя кочевников. Как сообщает сам актёр на своей странице в соцсетях, этот поступок был не просто данью новому имиджу или моде.Момоа поделился видео о своём бритье на YouTube на фоне заваленного бытовыми отходами побережья.

«До свидания, Дрого, Аквамен, Деклан! Изменения к лучшему ... для моих детей, для ваших детей и всего мира. Я бреюсь, пора вносить изменения», - написал Джейсон Момоа в подписи к видео, прощаясь с образами нескольких своих самых знаменитых киногероев.

На этот поступок актёр решился, чтобы привлечь внимание к новой линейке консервированной воды, которую он запускает вместе с Ball Corporation. Кинозвезда таким образом призывает людей «переключиться на использование экологически чистых продуктов». Тем не менее, столь радикальная смена облика Момоа, вызвала у многочисленных поклонников, буквально, «реки слёз» в соцсетях.