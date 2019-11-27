ИА «Ореанда-Новости» Netflix перед премьерой фильма "Ирландец" взял в аренду кинотеатр The Paris Theatre. Это старейший кинотеатр города Нью-Йорка. Он был закрыт в 2019 году. 

Компания сообщает, что кинотеатр станет площадкой для проведения специальных показов и мероприятий. В нем также будут демонстрироваться главные картины Netflix. 

Появилась информация в СМИ, что первым фильмом, который покажут в этом кинотеатре, станет лента Ноа Баумбака "Брачная история", которая была восторженно принята на Венецианском кинофестивале. 

Известно, что Netflix арендовал здание на 10 лет.