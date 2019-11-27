27.11.2019, 15:54
Netflix для показа своих проектов взял в аренду самый старый кинотеатр Нью-Йорка
ИА «Ореанда-Новости» Netflix перед премьерой фильма "Ирландец" взял в аренду кинотеатр The Paris Theatre. Это старейший кинотеатр города Нью-Йорка. Он был закрыт в 2019 году.
Компания сообщает, что кинотеатр станет площадкой для проведения специальных показов и мероприятий. В нем также будут демонстрироваться главные картины Netflix.
Появилась информация в СМИ, что первым фильмом, который покажут в этом кинотеатре, станет лента Ноа Баумбака "Брачная история", которая была восторженно принята на Венецианском кинофестивале.
Известно, что Netflix арендовал здание на 10 лет.
Компания сообщает, что кинотеатр станет площадкой для проведения специальных показов и мероприятий. В нем также будут демонстрироваться главные картины Netflix.
Появилась информация в СМИ, что первым фильмом, который покажут в этом кинотеатре, станет лента Ноа Баумбака "Брачная история", которая была восторженно принята на Венецианском кинофестивале.
Известно, что Netflix арендовал здание на 10 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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