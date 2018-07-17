ИА «Ореанда-Новости». В каталог фильмов стримингового сервиса Netflix включён российский хоррор “Невеста”.



Права на прокат кинокартины, снятой Святославом Подгаевским, купила компания BF Distribution, расположенная в Латинской Америке. Netflix, в свою очередь, приобрёл права на дистрибьюцию киноленты на этой территории. Стоит отметить, что ранее российский фильм ужасов показывали в местных кинотеатрах, кинокартина была довольно популярной и собрала более четырёх миллионов долларов.



Права на прокат кинокартины, снятой Святославом Подгаевским, купила компания BF Distribution, расположенная в Латинской Америке. Netflix, в свою очередь, приобрёл права на дистрибьюцию киноленты на этой территории. Стоит отметить, что ранее российский фильм ужасов показывали в местных кинотеатрах, кинокартина была довольно популярной и собрала более четырёх миллионов долларов.

В центре сюжета киноленты “Невеста” находится молодая пара, которая планирует вступить в брак. Они приезжают к семье молодого человека, однако спустя некоторое время невеста осознаёт, что её ждёт необычная свадьба - семья будущего мужа настаивает на том, чтобы девушка прошла через жуткий ритуал, имеющий отношение к фотоснимкам, найденные главной героиней, на которых изображены покойники. В доме семьи молодого человека невеста испытывает некие предчувствия, которые пугают её, а также девушку сопровождают видения. Она начинает подозревать, что семья будущего мужа собирается использовать её для того, чтобы переселить душу девушки в молодое тело зловещей и древней Невесты.





В прошлом году фильм “Невеста” получил большую популярность на территории Латинской Америки. В Перу в первые выходные фильм занял второе место по сборам. В кинотеатрах Мексики кинолентой было собрано два миллиона долларов, а в Бразилии - более одного миллиона долларов. Кроме того, кинокартина “Невеста” имела успех на территории Аргентины, Колумбии и Чили.



Общие сборы хоррора “Невеста” за рубежом составили около шести миллионов долларов. Количество зрителей достигло почти двух миллионов человек. В России кинокартина Святослава Подгаевского собрала более 150 миллионов рублей.





Режиссёр объясняет растущую популярность фильма в Латинской Америке тем, что в тех странах существует культ смерти. Подгаевский признаётся, что не ожидал такого успеха ленты. Он рассказал, что продвижением хоррора занимался сам дистрибьютор, согласовывая с ним лишь трейлер некоторые рекламные материалы.



Через два года на большие экраны выйдет вторая часть фильма, рабочее название которой “Невеста 2”.