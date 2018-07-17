17.07.2018, 02:59
Netflix купил российский фильм ужасов
ИА «Ореанда-Новости». В каталог фильмов стримингового сервиса Netflix включён российский хоррор “Невеста”.
Права на прокат кинокартины, снятой Святославом Подгаевским, купила компания BF Distribution, расположенная в Латинской Америке. Netflix, в свою очередь, приобрёл права на дистрибьюцию киноленты на этой территории. Стоит отметить, что ранее российский фильм ужасов показывали в местных кинотеатрах, кинокартина была довольно популярной и собрала более четырёх миллионов долларов.
Права на прокат кинокартины, снятой Святославом Подгаевским, купила компания BF Distribution, расположенная в Латинской Америке. Netflix, в свою очередь, приобрёл права на дистрибьюцию киноленты на этой территории. Стоит отметить, что ранее российский фильм ужасов показывали в местных кинотеатрах, кинокартина была довольно популярной и собрала более четырёх миллионов долларов.
В центре сюжета киноленты “Невеста” находится молодая пара, которая планирует вступить в брак. Они приезжают к семье молодого человека, однако спустя некоторое время невеста осознаёт, что её ждёт необычная свадьба - семья будущего мужа настаивает на том, чтобы девушка прошла через жуткий ритуал, имеющий отношение к фотоснимкам, найденные главной героиней, на которых изображены покойники. В доме семьи молодого человека невеста испытывает некие предчувствия, которые пугают её, а также девушку сопровождают видения. Она начинает подозревать, что семья будущего мужа собирается использовать её для того, чтобы переселить душу девушки в молодое тело зловещей и древней Невесты.
В прошлом году фильм “Невеста” получил большую популярность на территории Латинской Америки. В Перу в первые выходные фильм занял второе место по сборам. В кинотеатрах Мексики кинолентой было собрано два миллиона долларов, а в Бразилии - более одного миллиона долларов. Кроме того, кинокартина “Невеста” имела успех на территории Аргентины, Колумбии и Чили.
Общие сборы хоррора “Невеста” за рубежом составили около шести миллионов долларов. Количество зрителей достигло почти двух миллионов человек. В России кинокартина Святослава Подгаевского собрала более 150 миллионов рублей.
Общие сборы хоррора “Невеста” за рубежом составили около шести миллионов долларов. Количество зрителей достигло почти двух миллионов человек. В России кинокартина Святослава Подгаевского собрала более 150 миллионов рублей.
Режиссёр объясняет растущую популярность фильма в Латинской Америке тем, что в тех странах существует культ смерти. Подгаевский признаётся, что не ожидал такого успеха ленты. Он рассказал, что продвижением хоррора занимался сам дистрибьютор, согласовывая с ним лишь трейлер некоторые рекламные материалы.
Через два года на большие экраны выйдет вторая часть фильма, рабочее название которой “Невеста 2”.
Через два года на большие экраны выйдет вторая часть фильма, рабочее название которой “Невеста 2”.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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