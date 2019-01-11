ИА "Ореанда-Новости". Самый крупный онлайн-кинотеатр США Netflix купил права на показ сериала «Лучше, чем люди», производителем которого стал российский онлайн-видеосервис Start. Американская компания уже заявила о планах перевода российского многосерийного фильма на 25 языков.

Как сообщила журналистам генеральный директор российского видеосервиса Юлия Миндубаева, в мировой показ отечественный сериал выйдет под брендом Netflix Original и будет доступен эксклюзивно на всех территориях, кроме России и Китая.

Официально сумма покупки не раскрывается, однако, по словам источника газеты «Коммерсант», она составляет около одного млн долларов. Отмечается, что обозначенная сумма стала рекордом для сериалов российского производства.

По словам создателей теленовеллы, на сайте российского видеосервиса уже доступны к просмотру 9 серий, в общей сложности планируется к выпуску 16 эпизодов. «Это уникальная ситуация, когда сериал Netflix Original российские зрители могут посмотреть раньше мировой премьеры на Netflix», - поделилась с журналистами Миндубаева. Пилотная серия проекта появилась 23 ноября 2018 года.

Сериал «Лучше, чем люди» рассказывает о грядущем времени, когда роботы-андроиды стали рядовым событием в человеческой жизни: они работают персональными охранниками и водителями, помогают в воспитании детей. Супербот Ариса – главная героиня проекта в исполнении Паулины Андреевой, силится понять, что такое быть человеком. Роли в сериале также исполнили Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Федор Лавров и другие. Создателями сериала выступили продюсеры Yellow, Black & White и холдинг "Газпром-медиа.

Американская развлекательная компания Netflix поставляет фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Компания основана в 1997 году, на протяжении последних пяти с лишним лет производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссёров, а также фильмы и телепрограммы. Число подписчиков Netflix по состоянию на январь 2018 года составило почти 120 млн человек, около половины которых проживают в США. Сервис доступен в 190 странах мира, включая Россию.