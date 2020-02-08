Информация была опубликована вчера, 7 февраля, в издании Variety.Из них 5 фильмов запретили показывать в Сингапуре: «Последнее похмелье», «Последнее искушение Христа» и 3 сериала про употребление наркотиков. Власти Германии запретили показ фильма «Ночь живых мертвецов» на территории их страны, а вьетнамское правительство вынесло запрет на фильм «Цельнометаллическая оболочка».Ещё 2 фильма запрещены в Саудовской Аравии и Новой Зеландии. Кинокартины являются документальными.