08.02.2020, 10:34
Netflix обнародовал список фильмов и сериалов, запрещенных для показа по требованию властей
ИА «Ореанда-Новости». Netflix обнародовал список фильмов и сериалов, запрещённых для показа в некоторых странах по требованию властей. Информация была опубликована вчера, 7 февраля, в издании Variety.
На протяжении последних 5 лет было заблокировано 9 кинокартин. Из них 5 фильмов запретили показывать в Сингапуре: «Последнее похмелье», «Последнее искушение Христа» и 3 сериала про употребление наркотиков. Власти Германии запретили показ фильма «Ночь живых мертвецов» на территории их страны, а вьетнамское правительство вынесло запрет на фильм «Цельнометаллическая оболочка».
Ещё 2 фильма запрещены в Саудовской Аравии и Новой Зеландии. Кинокартины являются документальными.
На протяжении последних 5 лет было заблокировано 9 кинокартин. Из них 5 фильмов запретили показывать в Сингапуре: «Последнее похмелье», «Последнее искушение Христа» и 3 сериала про употребление наркотиков. Власти Германии запретили показ фильма «Ночь живых мертвецов» на территории их страны, а вьетнамское правительство вынесло запрет на фильм «Цельнометаллическая оболочка».
Ещё 2 фильма запрещены в Саудовской Аравии и Новой Зеландии. Кинокартины являются документальными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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