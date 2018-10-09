ИА «Ореанда-Новости». Американской развлекательной компанией Netflix будет открыта новая кинематографическая и телевизионная производственная студия на территории Нью-Мексико. Оператор потокового видеосервиса в ближайшие десять лет планирует вложить в съёмки новых кинолент, сериалов и телевизионных шоу на этой студии один миллиард долларов.



Об этом сообщают американские средства массовой информации.



Комплекс Albuquerque Studios, который расположен на территории крупнейшего города штата Нью-Мексико - в Альбукерке, станет базой для новой студии Netflix.



Отметим, на этой студии была снята часть “Мстителей” компанией Marvel Studios, а также кинолента “Одинокий рейнджер” компанией Disney.



Об этом сообщают американские средства массовой информации.Отметим, на этой студии была снята часть “Мстителей” компанией Marvel Studios, а также кинолента “Одинокий рейнджер” компанией Disney.

Ранее американская компания Netflix использовала Albuquerque Studios, чтобы производить собственные проекты. Компания арендовала помещения у собственника. В студии были сняты сериалы “Забытые Богом”, “Лонгмайер” и “Во все тяжкие”, а также фильм”Нелепая шестёрка”.





По словам инвестиционного стратега “БКС Премьер” Александра Бахтина, Albuquerque Studios станет первой собственной производственной студией Netflix. Он подчеркнул, что это откроет для кинокомпании новые возможности, учитывая “финансовую поддержку со стороны местных властей и льготный налоговый режим”.





В настоящее время заключение сделки находится на завершающем этапе. Американская развлекательная компания планирует открывать до тысячи рабочих мест в год. Властями Нью-Мексико компании будет выделено до десяти миллионов долларов в качестве финансирования экономического развития. Также власти города Альбукерке планирует выделить на проект до четырёх с половиной долларов из муниципального бюджета.





Представители компании Netflix отметили, что планируют использовать студию для съёмок мистического сериала “Покои”, главную роль в котором сыграет Ума Турман, постапокалиптического зомби-экшна “Рассвет”, а также драмы “Мессия”.





Отметим, что после решения компании открыть студию в Нью-Мексико акции Netflix выросли менее, чем на три процента.



По словам аналитика “Финама” Леонида Делицына, реакция рынка была выражена слабым ростом акций, так как “акционеры предпочли бы увидеть этот миллиард в качестве дивидендов”.





