На "Оскар" большие шансы проекту "1917", поставленному Сэмом Мендесом, даёт то, что он одержал победу на "Золотом глобусе" в категории "Лучший фильм". Результатами церемонии было сказано, что в равной степени критиков, кинематографистов и зрителей волнуют серьёзные темы нового времени, в том числе проблемы в семье и угрозы экологической катастрофы. Об этом заявил актёр Александр Невский.Проект "Паразиты", поставленный режиссёром из Южной Кореи, Поном Чжуном Хо, на церемонии назвали лучшим фильмом на иностранном языке. Там же лучшими сериалами были названы проекты "Дрянь", "Чернобыль" и "Наследники".