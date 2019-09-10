Для народного артиста РСФСР это является «неживым» видом искусства.

Вопрос об отношении Никиты Михалкова к комиксам был связан с победой кинофильма режиссёра Тодда Филлипса под названием «Джокер» на семьдесят шестом кинофестивале в городе Венеции. Напомним, что данный фильм был снят по мотивам комиксов, в которых фигурируют персонажи Вселенной DC. 7 сентября эта кинолента получила престижную премию в искусстве кинематографа – «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Российского режиссёра Никиту Михалкова попросили прокомментировать эту победу. Выяснилось, что для Михалкова комиксы являются абсолютно чужим жанром в искусстве. Он упрекнул комиксы в излишней стереотипности и добавил, что это тоже самое, что и вклеивать собственные изображения лиц в фигуры знаменитостей. «Для меня это неживое», - заключил Никита Михалков.

Стоит также отметить, что ранее, в сентябре, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский высказался о комиксах довольно критично – он назвал их «жевательной резинкой», а чтение людей, которые увлекаются ими – убожеством. В ответ чиновник получил слова возмущения как от представителей книжной индустрии, так и от обыкновенных читателей.