ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что американский комедийный актёр Нил Патрик Харрис получил роль в готовящейся четвёртой части научно-фантастического фильма «Матрица». Об этом актёр заявил изданию Variety.

Напомним, что актёр стал известен благодаря участию в сериале «Как я встретил вашу маму», исполнив роль Барни Стинсона, и в фильме «Звёздный десант», где Харрис сыграл полковника Карла Дженкинса. О том, какая роль досталась ему в новом фильме сестёр Вачовски, Нил Патрик Харрис распространяться не стал. 46-летний актёр является лауреатом трёх премий «Эмми», четыре раза он номинировался на премию «Золотой глобус».

Напомним, что летом текущего года студия Warner Bros. объявила о начале работы над продолжением популярного фильма братьев Вачовски «Матрица». Сценаристом и режиссёром будущей картины выступит Лана Вачовски, которая ранее принимала участие в создании оригинальной трилогии. На экраны вновь вернуться Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в роли Нео и Тринити. У новой «Матрицы» будет довольно именитый оператор. Джон Толл стал известным благодаря работой в таких фильмах как «Железный человек», «Последний самурай», «Ванильное небо», «Облачный атлас» и другие. Заслуги оператора были отмечены престижной премией в области кинематографа – «Оскаром».

Стоит также отметить, что в этом году исполнилось двадцать лет со времени выхода первой части «Матрицы» в кинотеатрах мира. Ряд городов, в том числе российских, принял решение устроить ретроспективные показы этого научно-фантастического фильма. В съёмках первой части «Матрицы» (англ. The Matrix) приняли участие Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Кинолента положила начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме.