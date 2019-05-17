Об этом сообщили в пресс-службах социальных сетей.Создатели "ВКонтакте" покажут фестиваль "Химические элементы", который состоится в Государственном Эрмитаже Петербурга; модный показ столичной Третьяковской галереи; видеоарт-дайджест Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко. Выступления музыкальных исполнителей Moa Pillar и Rosemary Loves a Blackberry, запланированных в Мультимедиа Арт Музее, покажут в сети "ВКонтакте". Лекцию и выступление театра «Балет Москвы» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, выставку под названием «Хоть стой, хоть падай» в петербургском Музее стрит-арта, выставку и спектакль о нидерландском художнике-импрессионисте Ван Гоге в московском центре дизайна "Artplay", а также музыкальный вечер в Музее космонавтики. Для соцсети "ВКонтакте" это не первый опыт проведения прямых трансляций на своих ресурсах - ранее уже публиковалось видео с других культурных мероприятий.В другой соцсети «Одноклассники» в прямом эфире можно ознакомиться с экскурсиями по выставкам из музея современного искусства "Гараж", с экскурсией «Николай Мещерин. Картина жизни» Музея русского импрессионизма, с экскурсией по Строгановскому дворцу, с театром "Балет Москва" в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Планируется трансляция из Екатеринбургского музея изобразительных искусств: иконопись, танцевальный спектакль «Человек в футляре» и другие хореографические номера.