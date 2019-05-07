Редакция глянцевого издания уверяет, что выбор на звезду фильма "Малена" и "Необратимость" пал не случайно. Организаторы съёмки убеждены, что образ Беллуччи вне времени: актриса прекрасно выглядит вне зависимости от возраста и пренебрегает операционными вмешательствами в свою внешность.54-летняя актриса примерила на себя в съёмке несколько элегантных образов итальянского бренда Bottega Veneta, специализирующегося на изготовлении предметов роскоши и высокой моды. Образы Беллуччи были дополнены не менее роскошными украшениями от знаменитого французского дома Cartier, известного на весь мир своими ювелирными украшениями и часами.Фотографии журнальной съёмки с Беллуччи издание опубликовало на своей странице в Инстаграме.Поклонники отметили, что время для Беллуччи неподвластно - с течением времени она выглядит всё привлекательнее.