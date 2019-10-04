Картина побила предыдущий показатель стоимости этого автора.

Речь идёт о картине под названием «Devolved Parliament» (или «Выродившийся парламент»). Картину продали в прошлый четверг, 3 октября, в Столице Соединённого королевства. Занимался торгами всемирно известный аукционный дом Sotheby's. На этот раз на аукционе были представлены предметы современного искусства. Стоимость произведения составила около десяти миллионов фунтов стерлингов (или двенадцать миллионов долларов). Эта сумма в пять раз превысила заявленную стоимость. Изначальна за картину просили от полутора миллионов фунтов стерлингов (или два с половиной миллиона долларов). Торги отличились довольно коротким промежутком времени – полотно продали за тринадцать минут. Таким образом, эта картина стала самой дорогой среди всех созданных Бэнкси произведений.

Полотно отличается большими размерами – четыре на два с половиной метра. Особенностью сюжета нового произведения стало высмеивание английского парламента. На картине изображена Палата общин, члены которой принимают участие в очередном заседании. Однако, все они изображены в карикатурных формах – представлены в виде шимпанзе и орангутанов. Они присутствуют везде – на местах депутатов и даже в кресле спикера парламента. Примечательно, что образ обезьян и крыс является одними из ключевых образов в творчестве уличного художника. Напомним, что в 2003 году он изобразил английскую королеву Елизавету Вторую в образе шимпанзе.

Ранее самой дорогой картиной Бэнкси стало полотно Дэмьена Херста, поверх которой фирменные разноцветные точки были закрашены серой краской. Тогда, в 2008 году, за картину отдали почти два миллиона долларов.