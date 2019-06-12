12.06.2019, 08:11
Новое граффити Бэнкси появилось в лондонском аэропорту
ИА «Ореанда-Новости» Новая работа таинственного уличного художника Бэнкси в лондонском аэропорту Хитроу посвящена теме Брекзита.
Граффити было опубликовано на официальном аккаунте стрит-арт художника в Instagram. Инсталляция располагается на закрытом проходе в зону таможенного контроля для пассажиров, прилетевших из стран ЕС. На закрытой двери расположена надпись KEEP OUT («Вход воспрещён»), внизу сидит крыса и отвалившейся от надписи буквой Т пытается разбить замок. Дверь в этой работе символизирует запрет на свободный въезд жителей Европы в Великобританию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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