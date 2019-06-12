Граффити было опубликовано на официальном аккаунте стрит-арт художника в Instagram. Инсталляция располагается на закрытом проходе в зону таможенного контроля для пассажиров, прилетевших из стран ЕС. На закрытой двери расположена надпись KEEP OUT («Вход воспрещён»), внизу сидит крыса и отвалившейся от надписи буквой Т пытается разбить замок. Дверь в этой работе символизирует запрет на свободный въезд жителей Европы в Великобританию.