ИА "Ореанда-Новости" Телевизионный канал «Спас» анонсировал запуск нового шоу в формате реального времени. Участникам проекта предстоит жить в монастырских условиях.

Новое реалити-шоу от телеканала «Спас» будет посвящено жизни в монастыре. Организаторы проекта находятся на стадии набора участников, которым предстоит в течение одного месяца жить в качестве послушников. Местом проведения съёмок реалити-шоу была выбрана территория монастыря под названием Нило-Слободская пустынь, расположенного на озере Селигер в Тверской области. По информации, предоставленной в анонсе нового проекта, Нило-Слободская пустынь является одной из самых красивых обителей на Селигере, находящихся в Российской Федерации. Участникам предлагается прожить здесь месяц, выполнить все послушания и «найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят».

Съёмки нового шоу в режиме реального времени запланированы на ноябрь текущего года. В настоящее время любой желающий может стать участником проекта от телеканала «Спас». Для этого необходимо отправить соответствующую заявку в адрес организаторов телепроекта, в которой надо рассказать о себе.

Стоит отметить, что телевизионный канал «Спас» является первым общественным православным телеканалом в отечественной сетке телевещания. Канал был основан четырнадцать лет назад - 28 июля 2005 года стартовало вещание на территории Российской Федерации. Примечательно, что телеканал «Спас» работает в круглосуточном режиме. Основным собственником телеканала является Московская патриархия.