ИА «Ореанда-Новости». Уважаемые читатели! Редакция информационного агентства «Ореанда-Новости» поздравляет вас с Новым 2019 годом и желает в предстоящем году иметь поменьше грусти и забот, побольше счастья и добра, улыбок, нежности, тепла!

Всего вам хорошего, самого лучшего,

Удачи во всём и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,

Хорошие чувства приносит работа.

Пускай не несёт Новый год огорчения,

А только отличного вам настроения!







Кстати, традиция отмечать Новый год 1 января в России зародилась ещё в 1700 году. Эту дату выбрал правящий в те времена Пётр Первый. До этого момента в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.



Официальным выходным днём в России 1 января стало в 1897 году. Однако в период Советского союза праздник перестал быть выходным днём – упразднили ёлку и торжество. Это пришлось в период с 1930 по 1947 год – 1 января был стандартным рабочим днём. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней.