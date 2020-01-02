



30 декабря прошлого года была опубликована 25 серия мультсериала «Новое Простоквашино» под названием «Корпоратив» на канале «Союзмультфильм» в сети YouTube. Более 1,2 миллионов человек посмотрели новинку. Режиссёром юбилей серии является Софья Кравцова.Стоит отметить, что не все россияне рады выходу продолжения любимого мультсериала детства «Простоквашино». Новая серия не стала исключением.