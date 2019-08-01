ИА «Ореанда-Новости». Пользователи сети назвали хмурого кота по кличке Джуно (Juno) новой звездой соцсетей. Как сообщает издание Daily Mail,

Особенное хмурое выражение кот получил благодаря генетике — предположительно он является помесью гималайской и бирманской породы. Кажущуюся раздраженной морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные «рога» на макушке.

Владелица кота Доминик Тета (Dominique Teta) решила создать ему собственную учетную запись в Instagram, заметив небывалую реакцию на внешность животного в реальной жизни. По её словам, кот выглядит озлобленным 95 процентов всего времени. «Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой», — пояснила она.

Тета не знает, какие точно породы кошек наследует Джуно, поэтому решила подвергнуть его тесту ДНК. «В настоящее время мы ждем результатов анализа ДНК, чтобы уточнить это, но я знаю Джуно со дня его рождения, на самом деле, и я нахожу его историю забавной — он был единственным котенком в помете, что очень необычно и совершенно неожиданно», — сказала хозяйка. В шутку она добавила, что, вероятно, её питомец «съел своих братьев и сестер в утробе матери», поэтому имеет столь специфический внешний вид.

На аккаунт животного в Instagram подписано уже 184 тысячи человек. Хозяйка питомца запустила линию одежды с его изображением, на всех предметах гардероба его портрет подписан словом «Настроение». По её словам, она очень удивлена популярности питомца, но рада за него: «Мне нравится видеть, что у него есть последователи по всему миру, есть люди, гуляющие по Германии и Австралии, одетые в спортивные кофты с Джуно».

Напомним, в мае 2019 года скончалась известнейшая Сердитая Кошка (Grumpy Cat). Легендарному животному, ставшему мемом, было семь лет.