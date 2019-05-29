Его официально уже представили театральной труппе сегодня утром.Несмотря на то, что срок рабочего контракта 58-летнего режиссёра и актёра Голомазова истекает в начале июля, он подал заявление об уходе в Департамент культуры города Москвы уже 26 мая. Голомазов является и художественным руководителем Рижского Русского театра имени М. Чехова, поэтому в настоящее время он находится в Риге на постановке спектакля. В Прибалтике живёт и семья Сергея Голомазова.Объявленный Константин Богомолов является сыном известного российского кинокритика Юрия Богомолова. Новый художественный руководитель проявил себя в таких театрах как Московский театр Олега Табакова, Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Московский государственный театр имени Ленинского комсомола ("Ленком").Что касается планов Театра на Малой Бронной, то в своей речи творческой труппе Богомолов заявил, что дальнейшие действия театра будут обнародованы 1 августа. Летом театр находится на каникулах, а осенью первым откроет театральный сезон в столице.До 1968 года театр имел другое наименование - Московский драматический театр. В репертуаре преобладают спектакли, основанные на произведениях русской и зарубежной классики, а также детские сказки.