29.05.2019, 15:56
Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов
ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов. Его официально уже представили театральной труппе сегодня утром.
До Богомолова пост худрука в театре занимал заслуженный деятель искусств России Сергей Голомазов. Несмотря на то, что срок рабочего контракта 58-летнего режиссёра и актёра Голомазова истекает в начале июля, он подал заявление об уходе в Департамент культуры города Москвы уже 26 мая. Голомазов является и художественным руководителем Рижского Русского театра имени М. Чехова, поэтому в настоящее время он находится в Риге на постановке спектакля. В Прибалтике живёт и семья Сергея Голомазова.
Объявленный Константин Богомолов является сыном известного российского кинокритика Юрия Богомолова. Новый художественный руководитель проявил себя в таких театрах как Московский театр Олега Табакова, Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Московский государственный театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В театральных кругах Богомолов известен своими провокационными постановками, вызывающие у зрителей и театральных критиков неоднозначную реакцию.
Что касается планов Театра на Малой Бронной, то в своей речи творческой труппе Богомолов заявил, что дальнейшие действия театра будут обнародованы 1 августа. Летом театр находится на каникулах, а осенью первым откроет театральный сезон в столице.
Московский драматический театр на Малой Бронной был основан в конце Великой Отечественной войны, в марте 1945 года. До 1968 года театр имел другое наименование - Московский драматический театр. В репертуаре преобладают спектакли, основанные на произведениях русской и зарубежной классики, а также детские сказки.
До Богомолова пост худрука в театре занимал заслуженный деятель искусств России Сергей Голомазов. Несмотря на то, что срок рабочего контракта 58-летнего режиссёра и актёра Голомазова истекает в начале июля, он подал заявление об уходе в Департамент культуры города Москвы уже 26 мая. Голомазов является и художественным руководителем Рижского Русского театра имени М. Чехова, поэтому в настоящее время он находится в Риге на постановке спектакля. В Прибалтике живёт и семья Сергея Голомазова.
Объявленный Константин Богомолов является сыном известного российского кинокритика Юрия Богомолова. Новый художественный руководитель проявил себя в таких театрах как Московский театр Олега Табакова, Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Московский государственный театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В театральных кругах Богомолов известен своими провокационными постановками, вызывающие у зрителей и театральных критиков неоднозначную реакцию.
Что касается планов Театра на Малой Бронной, то в своей речи творческой труппе Богомолов заявил, что дальнейшие действия театра будут обнародованы 1 августа. Летом театр находится на каникулах, а осенью первым откроет театральный сезон в столице.
Московский драматический театр на Малой Бронной был основан в конце Великой Отечественной войны, в марте 1945 года. До 1968 года театр имел другое наименование - Московский драматический театр. В репертуаре преобладают спектакли, основанные на произведениях русской и зарубежной классики, а также детские сказки.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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