Кинокартина Тиграна Кеосаяна получила более трех тысяч оценок, средний балл которых составляет 2,8.После начала промоушена многие СМИ обратили внимание, что рейтинг фильма на сайте "Кинопоиск" набирает низкий балл. В том время как на других, менее популярных сайтах о кино, "Крымский мост" получил более высокие оценки аудитории. Некоторые эксперты в области IT предположили, что это результат атаки ботов, которые массово ставят кинокартине низкие оценки. Сам режиссёр также придерживается этой версии: "Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Наверное, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита", — сказал Тигран Кеосаян РИА Новости.Вместе с тем, ряд кинокритиков объяснили низкий рейтинг тем, что сама картина не заслуживает высоких оценок. "Конъюнктурная идея, лежащая в основе картины, и низкий уровень ее воплощения и стали причиной провала", - пишет издание Новые Известия. Также отмечается и то, что часть аудитории позабавил факт "семейного подряда": автор сценария Маргарита Симоньян - жена режиссёра, одну из ролей в комедии исполнила бывшая жена Кеосаяна - Алена Хмельницкая, другую роль получила племянница Лаура Кеосаян, а продюсером выступил старший брат — Давид Кеосаян.Премьера фильма состоялась 1 ноября.