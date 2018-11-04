04.11.2018, 18:49
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" атаковали боты?
ИА «Ореанда-Новости» Романтическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!" получила на сайте "Кинопоиска" рекордно низкий рейтинг.
Кинокартина Тиграна Кеосаяна получила более трех тысяч оценок, средний балл которых составляет 2,8.
Новый фильм российского режиссёра рассказывает историю о том, как молодой строитель и московский пиарщик добиваются внимания студентки-археолога. Роли в фильме исполнили известные актёры - Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алексей Демидов и Катерина Шпица. Сценарий комедии написала Маргарита Симоньян.
После начала промоушена многие СМИ обратили внимание, что рейтинг фильма на сайте "Кинопоиск" набирает низкий балл. В том время как на других, менее популярных сайтах о кино, "Крымский мост" получил более высокие оценки аудитории. Некоторые эксперты в области IT предположили, что это результат атаки ботов, которые массово ставят кинокартине низкие оценки. Сам режиссёр также придерживается этой версии: "Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Наверное, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита", — сказал Тигран Кеосаян РИА Новости.
Администрация "Кинопоиска" от комментариев уклонилась, однако на сайте указано, что "в рейтинге учитываются только проверенные оценки доверенных пользователей. Все попытки недобросовестных пользователей «накрутить» рейтинг не учитываются алгоритмами автоматически". Тем не менее Тигран Кеосаян порекомендовал "Кинопоиску" усилить борьбу с "накруткой" чтобы не вводить в заблуждение аудиторию сайта.
Вместе с тем, ряд кинокритиков объяснили низкий рейтинг тем, что сама картина не заслуживает высоких оценок. "Конъюнктурная идея, лежащая в основе картины, и низкий уровень ее воплощения и стали причиной провала", - пишет издание Новые Известия. Также отмечается и то, что часть аудитории позабавил факт "семейного подряда": автор сценария Маргарита Симоньян - жена режиссёра, одну из ролей в комедии исполнила бывшая жена Кеосаяна - Алена Хмельницкая, другую роль получила племянница Лаура Кеосаян, а продюсером выступил старший брат — Давид Кеосаян.
Премьера фильма состоялась 1 ноября.
Крымский мост - один из самых длинных в Европе путепроводов и самый протяженный в России. Автомобильное движение по мосту открыто в 2018 году, железнодорожное сообщение планируется начать в 2019 году.
Кинокартина Тиграна Кеосаяна получила более трех тысяч оценок, средний балл которых составляет 2,8.
Новый фильм российского режиссёра рассказывает историю о том, как молодой строитель и московский пиарщик добиваются внимания студентки-археолога. Роли в фильме исполнили известные актёры - Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алексей Демидов и Катерина Шпица. Сценарий комедии написала Маргарита Симоньян.
После начала промоушена многие СМИ обратили внимание, что рейтинг фильма на сайте "Кинопоиск" набирает низкий балл. В том время как на других, менее популярных сайтах о кино, "Крымский мост" получил более высокие оценки аудитории. Некоторые эксперты в области IT предположили, что это результат атаки ботов, которые массово ставят кинокартине низкие оценки. Сам режиссёр также придерживается этой версии: "Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. Наверное, сайту "Кинопоиск" нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита", — сказал Тигран Кеосаян РИА Новости.
Администрация "Кинопоиска" от комментариев уклонилась, однако на сайте указано, что "в рейтинге учитываются только проверенные оценки доверенных пользователей. Все попытки недобросовестных пользователей «накрутить» рейтинг не учитываются алгоритмами автоматически". Тем не менее Тигран Кеосаян порекомендовал "Кинопоиску" усилить борьбу с "накруткой" чтобы не вводить в заблуждение аудиторию сайта.
Вместе с тем, ряд кинокритиков объяснили низкий рейтинг тем, что сама картина не заслуживает высоких оценок. "Конъюнктурная идея, лежащая в основе картины, и низкий уровень ее воплощения и стали причиной провала", - пишет издание Новые Известия. Также отмечается и то, что часть аудитории позабавил факт "семейного подряда": автор сценария Маргарита Симоньян - жена режиссёра, одну из ролей в комедии исполнила бывшая жена Кеосаяна - Алена Хмельницкая, другую роль получила племянница Лаура Кеосаян, а продюсером выступил старший брат — Давид Кеосаян.
Премьера фильма состоялась 1 ноября.
Крымский мост - один из самых длинных в Европе путепроводов и самый протяженный в России. Автомобильное движение по мосту открыто в 2018 году, железнодорожное сообщение планируется начать в 2019 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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