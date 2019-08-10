ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом. Об этом рассказали представители Sony Pictures Releasing Russia.

Премьера «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино прошла 8 августа. Ей предшествовал личный визит режиссёра в Москву.

Тарантино провёл масштабную пресс-конференцию, в ходе которой поделился с журналистами планами на будущее и рассказал о новом фильме.

Визит культового режиссёра в Россию стал поводом для мемов в интернет-пространстве.

Звёздами «Однажды… в Голливуде» стали Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.