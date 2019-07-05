ИА «Ореанда-Новости» Город, где в 2020 году будет проходить песенный конкурс «Евровидение», будет объявлен в августе. Об этом сообщил представитель Европейского вещательного союза (EBU) Дэвид Гудман.

Конкурс по-прежнему будет проводиться в Нидерландах. Ранее сообщалось, что Амстердаме «Евровидение» проходить не будет из-за отсутствия свободных концертных площадок.

Ещё два голландских города отказались принимать у себя «Евровидение» - Гаага и Бреда. Не исключено, что конкурс пройдёт в Роттердаме, Утрехте или Хертогенбосе.