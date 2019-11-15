15.11.2019, 23:14
Новый клип группы Little Big за несколько часов набрал более 2 млн просмотров
ИА «Ореанда-Новости». Новый клип российской группы Little Big на песню Go Bananas всего за 11 часов набрал на YouTube 2,3 миллионов просмотров.
Зрители отметили, что работа получилась интересной и запоминающейся. В клипе показаны абсурдные ситуации, например, в один момент музыкантов начинает кормить хлебом большой голубь.
Ранее клип Little Big на трек Skibidi вирусным, он набрал 310 миллионов просмотров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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