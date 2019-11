ИА «Ореанда-Новости». Новый клип российской группы Little Big на песню Go Bananas всего за 11 часов набрал на YouTube 2,3 миллионов просмотров.



Зрители отметили, что работа получилась интересной и запоминающейся. В клипе показаны абсурдные ситуации, например, в один момент музыкантов начинает кормить хлебом большой голубь.



Ранее клип Little Big на трек Skibidi вирусным, он набрал 310 миллионов просмотров.