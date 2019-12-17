17.12.2019, 20:50
Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером проката за первую неделю показа
ИА «Ореанда-Новости». Новый «Полицейский с Рублёвки» стал лидером проката за первую неделю показа, сообщает издательство «РИА Новости».
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» собрал 372 миллиона рублей за неделю проката. По словам президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, она ожидала, что лидером проката станет фильм «Джуманджи: Новый уровень», но он занят второе место и собрал 300 миллионов рублей. Зинякова уверена, что за новогодние праздники, сумма доходности от «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» заметно вырастет.
Многие кинокритики сомневались в успешности кинокартины «Полицейский с Рублёвки 2», так как киноактёр Александр Петров, играющий главную роль в телесериале, не появится в фильме. Стоит отметить, что первая часть «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел», который вышел в прошлом году, по итогам всего показа собрал 1 миллиард 780 миллионов рублей.
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» собрал 372 миллиона рублей за неделю проката. По словам президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, она ожидала, что лидером проката станет фильм «Джуманджи: Новый уровень», но он занят второе место и собрал 300 миллионов рублей. Зинякова уверена, что за новогодние праздники, сумма доходности от «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» заметно вырастет.
Многие кинокритики сомневались в успешности кинокартины «Полицейский с Рублёвки 2», так как киноактёр Александр Петров, играющий главную роль в телесериале, не появится в фильме. Стоит отметить, что первая часть «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел», который вышел в прошлом году, по итогам всего показа собрал 1 миллиард 780 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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