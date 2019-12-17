Петров, играющий главную роль в телесериале, не появится в фильме.

По словам президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, она ожидала, что лидером проката станет фильм «Джуманджи: Новый уровень», но он занят второе место и собрал 300 миллионов рублей. Зинякова уверена, что за новогодние праздники, сумма доходности от «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» заметно вырастет.Многие кинокритики сомневались в успешности кинокартины «Полицейский с Рублёвки 2», так как киноактёр Александр