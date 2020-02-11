11.02.2020, 09:47
Новый рояль Steinway впервые прозвучит в Большом зале Петербургской филармонии на концерте Николая Луганского
ИА «Ореанда-Новости». 16 февраля в Большом зале Петербургской филармонии с Заслуженным коллективом России выступит Николай Луганский – всемирно известный пианист, один из самых ярких российских музыкантов, которого критики называют «романтическим героем современного фортепиано». Дирижёр – Шарль Дютуа, главный приглашённый дирижёр оркестра, один из крупнейших музыкантов современности. Этот концерт станет первым, на котором прозвучит новый рояль Steinway & Sons, приобретённый филармонией в ноябре 2019 года. Первым сочинением, которое будет исполнено на инструменте, станет Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Моцарта, также в этот вечер прозвучат симфоническая поэма «Дон Жуан» Р. Штрауса и Симфония № 3 «Органная» Сен-Санса. Шарль Дютуа также продирижирует программой Заслуженного коллектива России 14 февраля: солистами в ней станут артисты оркестра.
Выбор нового рояля для Большого зала Петербургской филармонии был осуществлён в ноябре 2019 года на фабрике фирмы Steinway & Sons в Гамбурге пианистом, лауреатом международных конкурсов Львом Винокуром. В декабре рояль был доставлен в Петербург, после чего официальный представитель фирмы Steinway & Sons тщательно осмотрел и настроил его.
Наряду с новоприобретённым Петербургская филармония располагает ещё двумя концертными роялями фирмы Steinway & Sons: один стал подарком Большому залу от мэра Гамбурга Оле фон Бойста в год 300-летия Петербурга (2003), второй был подарен Филармонии спонсорами в 2009 году в связи с проведением X Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».
Средства для приобретения нового рояля были выделены Министерством культуры РФ. Одновременно Владимир Мединский, занимавший в тот момент должность министра культуры, предложил руководству Филармонии рассмотреть возможность передачи одного из филармонических роялей детскому учреждению Петербурга: принято решение, что им станет Дворец творчества юных.
На концерте 16 февраля, когда новый рояль прозвучит впервые, публику ждет исполнение партитур, созданных с разницей в несколько лет и вдохновленных фигурой Ференца Листа. Третья «Органная» симфония Камиля Сен-Санса посвящена памяти венгерского композитора, к наследию Листа восходит и сам жанр программной симфонической поэмы, к которому в конце 1880-х годов обратился Рихард Штраус: премьера поэмы «Дон Жуан» принесла 25-летнему композитору мировую славу. Также в этот вечер прозвучит Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта – один из самых известных в наследии композитора.
На концерте 14 февраля Заслуженный коллектив России под управлением Шарля Дютуа также исполнит симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и Третью «Органную» симфонию Сен-Санса; наряду с ними в этот вечер прозвучит Концертная симфония для гобоя, фагота, скрипки и виолончели с оркестром представителя Венской классической школы Йозефа Гайдна: солистами выступят артисты Заслуженного коллектива России, лауреаты международных конкурсов Илья Козлов, Дмитрий Хрычев, Павел Соколов Марк Крещенский.
О назначении Шарля Дютуа главным приглашённым дирижёром Заслуженного коллектива России Юрий Темирканов, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, объявил в сентябре 2018 года. В течение своей продолжительной карьеры Шарль Дютуа сотрудничал с такими крупными симфоническими коллективами мира, как лондонский Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр NHK, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Монреаля и многими другими. Записи Шарля Дютуа были девять раз номинированы на Grammy и дважды удостаивались этой престижной премии; всего же записи, осуществленные под управлением дирижёра, были отмечены престижными международными наградами более 70 раз. Сам музыкант удостоен более 40 международных наград и отличий.
Приобрести билеты на концерты 14 и 16 февраля можно в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.
Выбор нового рояля для Большого зала Петербургской филармонии был осуществлён в ноябре 2019 года на фабрике фирмы Steinway & Sons в Гамбурге пианистом, лауреатом международных конкурсов Львом Винокуром. В декабре рояль был доставлен в Петербург, после чего официальный представитель фирмы Steinway & Sons тщательно осмотрел и настроил его.
Наряду с новоприобретённым Петербургская филармония располагает ещё двумя концертными роялями фирмы Steinway & Sons: один стал подарком Большому залу от мэра Гамбурга Оле фон Бойста в год 300-летия Петербурга (2003), второй был подарен Филармонии спонсорами в 2009 году в связи с проведением X Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».
Средства для приобретения нового рояля были выделены Министерством культуры РФ. Одновременно Владимир Мединский, занимавший в тот момент должность министра культуры, предложил руководству Филармонии рассмотреть возможность передачи одного из филармонических роялей детскому учреждению Петербурга: принято решение, что им станет Дворец творчества юных.
На концерте 16 февраля, когда новый рояль прозвучит впервые, публику ждет исполнение партитур, созданных с разницей в несколько лет и вдохновленных фигурой Ференца Листа. Третья «Органная» симфония Камиля Сен-Санса посвящена памяти венгерского композитора, к наследию Листа восходит и сам жанр программной симфонической поэмы, к которому в конце 1880-х годов обратился Рихард Штраус: премьера поэмы «Дон Жуан» принесла 25-летнему композитору мировую славу. Также в этот вечер прозвучит Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта – один из самых известных в наследии композитора.
На концерте 14 февраля Заслуженный коллектив России под управлением Шарля Дютуа также исполнит симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и Третью «Органную» симфонию Сен-Санса; наряду с ними в этот вечер прозвучит Концертная симфония для гобоя, фагота, скрипки и виолончели с оркестром представителя Венской классической школы Йозефа Гайдна: солистами выступят артисты Заслуженного коллектива России, лауреаты международных конкурсов Илья Козлов, Дмитрий Хрычев, Павел Соколов Марк Крещенский.
О назначении Шарля Дютуа главным приглашённым дирижёром Заслуженного коллектива России Юрий Темирканов, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, объявил в сентябре 2018 года. В течение своей продолжительной карьеры Шарль Дютуа сотрудничал с такими крупными симфоническими коллективами мира, как лондонский Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр NHK, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Монреаля и многими другими. Записи Шарля Дютуа были девять раз номинированы на Grammy и дважды удостаивались этой престижной премии; всего же записи, осуществленные под управлением дирижёра, были отмечены престижными международными наградами более 70 раз. Сам музыкант удостоен более 40 международных наград и отличий.
Приобрести билеты на концерты 14 и 16 февраля можно в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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