Дирижёр – Шарль Дютуа, главный приглашённый дирижёр оркестра, один из крупнейших музыкантов современности. Этот концерт станет первым, на котором прозвучит новый рояль Steinway & Sons, приобретённый филармонией в ноябре 2019 года. Первым сочинением, которое будет исполнено на инструменте, станет Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Моцарта, также в этот вечер прозвучат симфоническая поэма «Дон Жуан» Р. Штрауса и Симфония № 3 «Органная» Сен-Санса.Выбор нового рояля для Большого зала Петербургской филармонии был осуществлён в ноябре 2019 года на фабрике фирмы Steinway & Sons в Гамбурге пианистом, лауреатом международных конкурсов Львом Винокуром.Наряду с новоприобретённым Петербургская филармония располагает ещё двумя концертными роялями фирмы Steinway & Sons: один стал подарком Большому залу от мэра Гамбурга Оле фон Бойста в год 300-летия Петербурга (2003), второй был подарен Филармонии спонсорами в 2009 году в связи с проведением X Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».Средства для приобретения нового рояля были выделены Министерством культуры РФ. Одновременно Владимир Мединский, занимавший в тот момент должность министра культуры, предложил руководству Филармонии рассмотреть возможность передачи одного из филармонических роялей детскому учреждению Петербурга: принято решение, что им станет Дворец творчества юных.Также в этот вечер прозвучит Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта – один из самых известных в наследии композитора.О назначении Шарля Дютуа главным приглашённым дирижёром Заслуженного коллектива России Юрий Темирканов, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, объявил в сентябре 2018 года. В течение своей продолжительной карьеры Шарль Дютуа сотрудничал с такими крупными симфоническими коллективами мира, как лондонский Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр NHK, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Монреаля и многими другими. Записи Шарля Дютуа были девять раз номинированы на Grammy и дважды удостаивались этой престижной премии; всего же записи, осуществленные под управлением дирижёра, были отмечены престижными международными наградами более 70 раз. Сам музыкант удостоен более 40 международных наград и отличий.