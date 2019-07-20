ИА «Ореанда-Новости». Новой картине о Терминаторе присвоят рейтинг R, аналог российского «18+». Об этом заявил продюсер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Джеймс Кэмерон. По его словам, новая серия киносаги будет очень жестокой, мрачной и «интенсивной», сообщает издание Comicbook. Фильм выйдет на экраны 31 октября 2019 года. Он станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» 1991 года.

Роль Джона Коннора вновь сыграет американский актёр Эдвард Ферлонг. С 1991 года актёр больше не возвращался к этому персонажу, а в каждом следующем фильме Джона играл новый актёр. Роль Терминатора также вновь исполнит Арнольд Шварценеггер, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор. Режиссёром картины выступил Тим Миллер.

Во франшизе «Терминатор» рассказывается о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Последняя на данным момент часть «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые кадры фильма «Терминатор: Темные судьбы». Известно, что сюжет картины будет разворачиваться во время «судного дня», рассказывая историю, произошедшую до событий в картине «Терминатор. Восстание машин». То есть лента не станет продолжением предыдущих частей.

На представленных порталом кадрах можно увидеть несколько ключевых персонажей: Сару Коннор в исполнении Линды Хемилтон и Терминатора серии T-800 модели 101, которую снова сыграет Арнольд Шварценеггер. Также есть несколько новых героев — персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэвис, которые «выступят» на стороне человечества. Габриель Луна сыграет новую модель «плохого» робота. Остальные подробности сюжета не разглашаются. В России премьера картины намечена на 31 октября 2019 года.