16.04.2019, 20:37
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску» как лучшая постановка в балете
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Кирилл Серебренников и команда, которая ставила балет «Нуреев», получили «Золотую маску» за эту постановку, сообщает "Интерфакс".
На церемонии вручении Серебренников отметил, что у него была отличная команда. Он посетовал, что нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. А также выразил благодарность Большому театру, где состоялась премьера.
Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Балет с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.
На церемонии вручении Серебренников отметил, что у него была отличная команда. Он посетовал, что нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. А также выразил благодарность Большому театру, где состоялась премьера.
Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Балет с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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