На церемонии вручении Серебренников отметил, что у него была отличная команда. Он посетовал, что нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. А также выразил благодарность Большому театру, где состоялась премьера.Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Балет с возрастным рейтингом 18+ посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.