ИА «Ореанда-Новости». В 2018 году стало известно, что американский канал HBO выпустит мини-сериал «Екатерина Великая». посвящённый жизни российской императрицы.  Съемки исторического фильма проходили в Санкт-Петербурге.  В прошлом году появились первые фотографии со съемочной площадки.  Главную роль императрицы Екатерины II сыграла британская актриса, лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.  

 Мини-сериал состоит всего из четырёх эпизодов.  Однако это не делает его хуже других.  Напротив, его история полна событий и взаимозависимых сюжетов.  Трейлер впечатляет своими историческими деталями не только с точки зрения продуманного сюжета, но и в костюмированнии, декорациях и других вещах.  Скорее всего, сериал будет смотреться на одном дыхании увлекая зрителя в историю.

 Сериал был снят Филиппом Мартином, автором The Crown, The Tunnel и других проектов.  Премьера мини-сериала «Екатерина Великая» состоится 21 октября.