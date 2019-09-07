ИА «Ореанда-Новости». В 2018 году стало известно, что американский канал HBO выпустит мини-сериал «Екатерина Великая». посвящённый жизни российской императрицы. Съемки исторического фильма проходили в Санкт-Петербурге. В прошлом году появились первые фотографии со съемочной площадки. Главную роль императрицы Екатерины II сыграла британская актриса, лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.

Мини-сериал состоит всего из четырёх эпизодов. Однако это не делает его хуже других. Напротив, его история полна событий и взаимозависимых сюжетов. Трейлер впечатляет своими историческими деталями не только с точки зрения продуманного сюжета, но и в костюмированнии, декорациях и других вещах. Скорее всего, сериал будет смотреться на одном дыхании увлекая зрителя в историю.

Сериал был снят Филиппом Мартином, автором The Crown, The Tunnel и других проектов. Премьера мини-сериала «Екатерина Великая» состоится 21 октября.