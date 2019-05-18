ИА «Ореанда-Новости». В преддверии финала «Игры престолов» пекарни в Нью-Йорке предлагают сладкие угощения, чтобы соблазнить самых преданных поклонников телесериала. Так, фруктовые кексы с драконьим лимоном и ледяной глазурью с черничным кремом продаются так же быстро, как и другая сувенирная продукция сериала.

Эти пирожные расходятся в большинстве магазинов примерно за 5 долл. США за штуку. «Реакция покупателей была ошеломляющей», - говорит Джим Нельсон, региональный менеджер Sprinkles. «С того момента, когда мы начали поставлять «драконьи» кексы на прилавки, посетители мгновенно расхватывают их! Мы едва успеваем печь новые партии!».

Пекарня также продает кексы с изображением гербов враждующих аристократических домов Вестероса. Хитом продаж в Нью-Йорке стал торт Лизы Мансур в форме яйца дракона. Ванильный торт высотой 20 см и шириной 12,7 см покрыт бельгийским шоколадным кремом и раскрашенными вручную сахарными зелёными чешуйками дракона. Свежеиспечённое яйцо дракона ручной работы стоит 125 долларов.