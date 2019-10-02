Театр один из последних открывает занавес для зрителей. Причина заключается в том, что «Современник» даёт постановки почти целое лето, когда другие театральные организации уже закрыты.

Театральный сезон открывается в «Современнике» уже в шестьдесят четвёртый раз. Артисты труппы встречают своего художественного руководителя аплодисментами. Напомним, что руководит театром советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Галина Волчек. В своей приветственной речи Волчек просит артистов найти ей на замену человека, который бы также был предан театру. Галина Волчек, которая в прошлом году отметила свой 85-летний юбилей, практически весь отпуск провела в больнице. Однако, она отметила, что даже с приходом нового художественного руководителя, она не оставит театр и будет приходить сюда снова.

В прошлом году здание московского театра «Современник» подверглось масштабной реконструкции. Артисты вернулись на основную сцену театра в середине прошлого театрального сезона. По словам народного артиста России Сергея Гармаша, вдохнуть в отремонтированный дом новую жизнь, обжить его не только в творческом, но и в бытовом плане.

Премьеры в «Современнике» начнутся в начале следующего года. Среди них «Папа» Евгения Арье по пьесе Флориана Зеллера, «Иностранка» Айдара Заббарова по произведению Сергея Довлатова и «Крум» Андрея Маника по драме израильского писателя Ханоха Левина. Последний спектакль ставился только один раз – в Александринском театре. Кроме того, театр ожидают гастрольные выступления – уже в ноябре текущего года труппа «Современника» отправится в Республику Узбекистан.