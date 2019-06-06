ИА «Ореанда-Новости» . Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин рассказал, чтоПевец отметил, что у него нет появившейся в СМИ информации о коме.

«У меня последняя информация о тяжёлом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать», — сказал Левкин в интервью агентству городских новостей «Москва». По его словам, три дня Алибасову нужно будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать какие-либо выводы.

Вечером 5 июня сразу в нескольких Telegram-каналах появилась информация о смерти Алибасова. О кончине заслуженного артиста также сообщил писатель Сергей Минаев. Позже выяснилось, что Бари Алибасов жив, но его состояние остаётся тяжёлым. Некоторые Telegram-каналы также сообщали, что продюсер находится в коме.

4 июня стало известно, что Алибасов случайно отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. У продюсера диагностировали 4-ю степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов родился в 1947 году, в Казахской ССР. В 1966 году вместе со своим однокурсником Михаилом Араповым Алибасов создал свой первый известный проект — группу «Интеграл». Музыканты становились лауреатами различных фестивалей, участвовали в записи песен к фильму Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой», а также в кинопостановке рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

В 1989 году Алибасов создал свой самый известный проект — группу «На-На». Коллектив стал одним из самых коммерчески успешных проектов отечественного шоу-бизнеса 1990-х годов.