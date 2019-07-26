ИА «Ореанда-Новости». Обложка поседнего музыкального альбома американской группы Nirvana - In Utero выставлена на торги. Ценность ей добавляет и тот факт, что на ней есть автограф солиста группы – Курта Кобейна. Борьба за лот состоится 27 июля в столице России. Начальная стоимость за лот составит 340 тысяч рублей.

В описании сказано, что многое из двух частей обложки альбома "In Utero". На лицевой части содержатся подписи участников группы Nirvana: Курт Кобейн, Крист Новоселич и Дейв Грол.

Торги состоятся в Мосвке. Это мероприятие организовано в рамках международного фестиваля тяжёлых металлов Big Gun. Они также представят гитару с автографом группы The Doors, в том числе легендарного вокалиста Джима Моррисона. Также будут выставлены барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica. Среди лотов есть альбомы с автографами других звезд рок-н-ролла.