ИА «Ореанда-Новости» . Дело против американского актёра Кевина Спейси, обвиняемого в насилии,. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова окружного судьи Томаса Барнетта в Нантакете, штат Массачусетс.

По информации телеканала, дело может обрести такой поворот после того, как Уильям Литтл, обвиняющий Спейси в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон, с помощью которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам актёра данные, якобы полученные с указанного смартфона, но защита настаивала на том, что имеет право лично изучить его содержимое. По мнению адвокатов, из памяти смартфона заранее могли быть удалены записи, подтверждавшие невиновность Спейси. При этом потерпевший и члены его семьи утверждают, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Ранее Литтл (которому сейчас уже 21 год) дал в суде показания, где утверждал, что он ничего не удалял со своего смартфона. Однако затем он воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. По словам судьи, потерпевший имеет на это право, но его показания по данному пункту будут изъяты из материалов дела, сообщает телеканал «360». Таким образом, дело против Спейси может быть закрыто за отсутствием главной улики. Следующее заседание назначено на 31 июля.

Скандал вокруг актёра Кевина Спейси разгорелся в 2017 году, после того как актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах 30-летней давности. С аналогичными обвинениями выступили и участники съемок сериала «Карточный домик», а также другие актёры. Из-за разгоревшегося скандала Спейси уволили из проекта.