ИА «Ореанда-Новости». Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами спустя сутки после исчезновения.

Актриса популярного российского сериала «Счастливы вместе» связалась с журналистами после того, как 7 октября её объявили пропавшей.

Ранее сообщалось, что после обнаружения у Бочкаревой кокаина, актриса перестала выходить на связь и не возвращалась в свою квартиру. На неё уже заведено уголовное дело.

Наталья сообщила, что она в порядке и скоро она расскажет о своих дальнейших планах. Больше она ничего не объяснила.

Бочкареву задержали за хранение кокаина в конце сентября. В сети появилось соответствующее видео с сотрудниками ГИБДД.