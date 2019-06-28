ИА «Ореанда-Новости» Подведены итоги XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, который в этом году проводится 17–29 июня в Москве и Санкт-Петербурге.

Представители России стали победителями в четырёх номинациях. Ещё восемь российских музыкантов получили вторые и третьи премии.

Лауреатами первой, второй и третьей премий стали следующие исполнители.

Фортепиано: I премия – Александр Канторов (Франция), II премия – Дмитрий Шишкин (Россия) и Мао Фудзита (Япония), III премия – Алексей Мельников (Россия), Кеннет Броберг (США) и Константин Емельянов (Россия).

Скрипка: I премия – Сергей Догадин (Россия), II премия – Марк Бушков (Бельгия), III премия – Ким Донгюнь (Южная Корея).

Виолончель: I премия – Златомир Фанг (США), II премия – Сантьяго Каньон-Валенсия (Колумбия), III премия – Анастасия Кобекина (Россия).

Сольное пение (мужчины): I премия – Александрос Ставракакис (Греция), II премия – Ким Гихун (Южная Корея), III премия – Мигран Агаджанян (Россия), специальный приз памяти Дмитрия Хворостовского – Владислав Куприянов (Россия).

Сольное пение (женщины): I премия – Мария Баракова (Россия), II премия – Айгуль Хисматуллина (Россия), III премия – Мария Мотолыгина (Россия).

Медные духовые инструменты: I премия – Алесей Лобиков (Россия, тромбон) и Юнь Цзэн (Китай, валторна), II премия – Федор Шагов (Россия, туба), III премия – Феликс Дерво (Франция, валторна).

Деревянные духовые инструменты: I премия – Матвей Демин (Россия, флейта), II премия – Джойди Бланко (Венесуэла, флейта), III премия – Алессандро Беверари (Италия, кларнет).