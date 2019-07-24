ИА «Ореанда-Новости» Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards. Церемония награждения назначена на 26 августа.

В 2019 году в отдельную категорию вынесен K-Pop – музыкальный жанр, возникший в Южной Корее. Появилась новая категория под названием «Видео для добра» (англ.: Video for good).

Больше всех номинаций собрали две представительницы США – кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт и певица Ариана Гранде, которые представлены в десяти из них. На девять наград претендует ещё одна американская певица – 17-летняя Билли Айлиш. Все трое претендуют на победу в главной номинации премии «Видео года».