ИА «Ореанда-Новости» Восьмой сезон сериала «Игра Престолов» оказался богат на киноляпы, ещё до выхода полного сезона зрители успели увидеть несколько забавных моментов. Так в четвёртой серии на столе перед Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) стоит стаканчик из сети кофеен «Старбакс». Атрибут современного мира появляется в серии на 17-й минуте и 59-й секунде.

Ранее, 18 апреля зрители в первой серии киносаги заметили, что причёска Дейенерис Таргариен меняется несколько раз в течение одной сцены: сначала её волосы собраны в косы на макушке, а затем собраны в пучок на затылке.