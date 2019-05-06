Драматическая работа 56-летнего Тодоровского «Одесса» была снята в прошлом году. Из опубликованного синопсиса фильма известно, что действие происходит в 1970 году в Одессе. Здесь запертый из-за холерного карантина журналист начинает по-новому узнавать жизнь своей семьи, оказывается ввязанным в опасные события и даже встречает любовь.

Основные роли в фильме сыграют звёзды отечественного кинематографа - Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и другие.



