06.05.2019, 21:44
"Одесса" Тодоровского откроет фестиваль "Кинотавр"
ИА "Ореанда-Новости" Картина "Одесса" российского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского станет первой в фестивальной программе Кинотавра. В этом году открытый фестиваль пройдёт с 9 по 16 июня. Кинотавр проходит с 1991 года и местом его проведения неизменно остается город Сочи. Жюри основного конкурса фестиваля возглавил известный российский актёр и режиссёр Константин Хабенский, а жюри конкурса короткого метра — актриса и продюсер Анна Михалкова.
Выбор этого фильма неслучайный, утверждает президент фестиваля, режиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский - картина является наиболее полным отражением того, что организаторы желают видеть на фестивале.
Драматическая работа 56-летнего Тодоровского «Одесса» была снята в прошлом году. Из опубликованного синопсиса фильма известно, что действие происходит в 1970 году в Одессе. Здесь запертый из-за холерного карантина журналист начинает по-новому узнавать жизнь своей семьи, оказывается ввязанным в опасные события и даже встречает любовь.
Основные роли в фильме сыграют звёзды отечественного кинематографа - Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и другие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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