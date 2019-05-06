главное
Житель Рязани пробежит от Москвы до Финляндии
Житель Рязани пробежит от Москвы до Финляндии
Государство, 06.05.2019, 23:31
Сбербанк готовит фестиваль военного кино в Краснодаре
Сбербанк готовит фестиваль военного кино в Краснодаре
Культура и досуг, 06.05.2019, 23:15
В Доме музыке пройдут концерты в честь Дня Победы
В Доме музыке пройдут концерты в честь Дня Победы
Культура и досуг, 06.05.2019, 22:23
Утилизировать высокоопасные отходы будут на отдельных предприятиях
Утилизировать высокоопасные отходы будут на отдельных предприятиях
Промышленность, 06.05.2019, 22:13

06.05.2019, 21:44

"Одесса" Тодоровского откроет фестиваль "Кинотавр"

Культура и досуг
"Одесса" Тодоровского откроет фестиваль "Кинотавр"
ИА "Ореанда-Новости" Картина "Одесса" российского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского станет первой в фестивальной программе Кинотавра. В этом году открытый фестиваль пройдёт с 9 по 16 июня. Кинотавр проходит с 1991 года и местом его проведения неизменно остается город Сочи. Жюри основного конкурса фестиваля возглавил известный российский актёр и режиссёр Константин Хабенский, а жюри конкурса короткого метра — актриса и продюсер Анна Михалкова.

Выбор этого фильма неслучайный, утверждает президент фестиваля, режиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский - картина является наиболее полным отражением того, что организаторы желают видеть на фестивале.

Драматическая работа 56-летнего Тодоровского «Одесса» была снята в прошлом году. Из опубликованного синопсиса фильма известно, что действие происходит в 1970 году в Одессе. Здесь запертый из-за холерного карантина журналист начинает по-новому узнавать жизнь своей семьи, оказывается ввязанным в опасные события и даже встречает любовь.

Основные роли в фильме сыграют звёзды отечественного кинематографа - Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и другие.





Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter
Оцените этот материал:
Распечатать

Комментарии

Для добавления комментария необходимо войти под своей учётной записью или зарегистрироваться.
Комментариев нет

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ



Последние новости раздела

Сбербанк готовит фестиваль военного кино в Краснодаре
06.05.2019 23:15
В Доме музыке пройдут концерты в честь Дня Победы
06.05.2019 22:23
"Одесса" Тодоровского откроет фестиваль "Кинотавр"
06.05.2019 21:44
Самой красивой замужней женщиной России оказалась уроженка Марий Эл
06.05.2019 21:19
Очередной киноляп в "Игре Престолов" рассмешил зрителей
06.05.2019 18:31
Московский суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски
06.05.2019 18:25
Актёр Игорь Фурманюк пострадал в аварии
06.05.2019 17:18
Леди Гага в полосатом платье вызвала восторг на Met Gala 2019
06.05.2019 17:18
В Мексике отпраздновали победу над Наполеоном
06.05.2019 13:26
Ещё одну древнюю могилу обнаружили в Египте
05.05.2019 17:49
Шеф-редактор "Союзмультфильма" рассказал, почему Чебурашка лишился хвоста
04.05.2019 13:40
В Крыму сделали самую большую в мире турку
04.05.2019 12:00
Посетить действующие ледоколы можно будет на фестивале в Санкт-Петербурге
04.05.2019 10:17
Начались съёмки фильма про доктора Лизу
04.05.2019 00:10
Гигантскую яичницу испекут в Тюменской области
03.05.2019 23:03
Стали известны участники музыкального фестиваля "Жара"
03.05.2019 21:24
Найден ранее неизвестный портрет Леонардо да Винчи
03.05.2019 21:15
Алсу не поедет на Евровидение-2019
03.05.2019 20:32
Шеф-редактор "Голос. Дети" госпитализирован с инфарктом
03.05.2019 19:49
Елена Летучая встретилась с Умой Турман
03.05.2019 19:12
Кира Найтли станет мамой во второй раз
03.05.2019 17:44
Останки узников концлагеря нашли в Ленобласти
03.05.2019 17:12
Киркоров с широким размахом отметил свой день рождения
03.05.2019 17:09
Бесплатные лекции пройдут в Петербурге
03.05.2019 16:39
Певицу MaкSим после ДТП перевезли на частном самолёте в Москву
03.05.2019 16:07

Самое обсуждаемое

Последние комментарии