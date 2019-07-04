04.07.2019, 23:53
"Однажды в Голливуде" может быть последним фильмом Тарантино
ИА «Ореанда-Новости» Такое заявление он высказал в интервью журналу GQ.
Вместо создания фильмов мужчина планирует писать сценарии для театров или писать собственные книги. Ранее режиссёр уже неоднократно говорил, что устал от работы с фильмами, но окончательное решение он принял только сейчас. Тарантино планировал снять десять фильмов в качестве режиссёра, однако если публике понравится кинофильм "Однажды в Голливуде", то он, возможно, никогда и не снимет завершающую десятую эпопею.
Об этом подтвердил и Брэд Питт, сыгравший главную роль в девятом фильме. Актёр рассказал, что с Тарантино не стоит прощаться, ведь он может показать себя и в других сферах искусства.
Вместо создания фильмов мужчина планирует писать сценарии для театров или писать собственные книги. Ранее режиссёр уже неоднократно говорил, что устал от работы с фильмами, но окончательное решение он принял только сейчас. Тарантино планировал снять десять фильмов в качестве режиссёра, однако если публике понравится кинофильм "Однажды в Голливуде", то он, возможно, никогда и не снимет завершающую десятую эпопею.
Об этом подтвердил и Брэд Питт, сыгравший главную роль в девятом фильме. Актёр рассказал, что с Тарантино не стоит прощаться, ведь он может показать себя и в других сферах искусства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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