Ранее режиссёр уже неоднократно говорил, что устал от работы с фильмами, но окончательное решение он принял только сейчас. Тарантино планировал снять десять фильмов в качестве режиссёра, однако если публике понравится кинофильм "Однажды в Голливуде", то он, возможно, никогда и не снимет завершающую десятую эпопею.Об этом подтвердил и Брэд Питт, сыгравший главную роль в девятом фильме. Актёр рассказал, что с Тарантино не стоит прощаться, ведь он может показать себя и в других сферах искусства.