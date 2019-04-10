ИА «Ореанда-Новости» В День космонавтики 12 апреля в Москве на ВДНХ пройдёт фестиваль «Пора в космос», в рамках которого однофамильцы покорителей космоса смогут бесплатно посетить экспозицию «ХХ век». Об этом говорится на портале мэра столицы. Фестиваль пройдёт на ВДНХ с 12 по 14 апреля, в честь празднования Дня космонавтики гостям и жителям города будет предложено посетить выставки экскурсии, мастер-классы и кинопоказы.

Бесплатный билет на экспозицию смогут получить однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Акция состоится 12 апреля с 10:00 до 20:00. При входе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.